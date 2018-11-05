Курс доллара на межбанке снизился до 28,02 грн/доллар

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Доллар на межбанке подешевел на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 5 ноября 2018 года снизился на 9 копеек до 28,02 грн/доллар, курс в покупке снизился на 9 копеек до 28,00 грн/доллар. Курс евро снизился на 17 копеек до 31,93 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,0000 - 28,0200 грн/доллар, евро 31,9144 - 31,9343 грн/евро, российский рубль 0,4232 - 0,4240 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0000 28,0100

EUR/UAH 31,9144 31,9343

RUB/UAH 0,4232 0,4240

Напомним, 2 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 28,0900 - 28,1100 грн/доллар, евро 32,0673 - 32,1016 грн/евро, российский рубль 0,4251 - 0,4258 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,01 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 ноября установлен на таком уровне: 2801,5313 гривен за 100 долларов (-11,751 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 5 ноября составило 28,01 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0163 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже, чем установленный 2 ноября (28,1389 гривен за доллар).