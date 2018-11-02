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НБУ встановив на 5 листопада курс євро на рівні 32,11 грн/євро

Новини » Фінанси    02.11.2018 - 17:50
Фото: єдина європейська валюта (Pixabay)
Фото: єдина європейська валюта (Pixabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро до гривні на 3 копійки до 32,11 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 листопада встановлено на такому рівні:

3211,9244 гривні за 100 євро (+3,8991 грн).

При цьому курс євро на 31 жовтня становить 3208,0253 гривні за 100 євро.

НБУ встановив на 5 листопада курс євро на рівні 32,11 грн/євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу збільшився на 7 копійок до 32,32 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,40 - 32,15 (30,20 - 32,10 - 1 листопада), продажу 32,10 - 33,23 (32,00 - 32,88 - 1 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 37,89 (37,78 - 1 листопада), продажу - 32,32 (32,25 - 1 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 2 копійки до 32,10 грн/євро. Курс покупки становить 32,06 грн/євро.

Курс долара на міжбанку знизився до 28,11 грн/долар НБУ на 5 листопада встановив курс гривні на рівні 28,13 грн/долар
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