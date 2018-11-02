Доллар подешевел на наличном рынке на 5 копеек

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Доллар дешевеет на наличном рынке, евро дорожает

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 5 копеек до 28,19 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 5 копеек до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,32 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,15 (27,30 - 28,17 - 1 ноября), продажи 28,13 - 29,00 (28,15 - 28,70 - 1 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,00 (28,05 - 1 ноября), продажи - 28,19 (28,24 - 1 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40 - 32,15 (30,20 - 32,10 - 1 ноября), продажи 32,10 - 33,23 (32,00 - 32,88 - 1 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 37,89 (37,78 - 1 ноября), продажи - 32,32 (32,25 - 1 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,24 (3,00 - 4,25 - 1 ноября), продажи - 4,20 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 1 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90 (3,93 - 1 ноября), продажи 4,31 (4,32 - 1 ноября) грн за 10 рублей.