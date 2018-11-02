Курс доллара на межбанке снизился до 28,11 грн/доллар

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Доллар на межбанке немного подешевел

Курс доллара на межбанке в продаже 2 ноября 2018 года снизился на 1 копейку до 28,11 грн/доллар, курс в покупке снизился на 1 копейку до 28,11 грн/доллар. Курс евро вырос на 2 копейки до 32,10 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,0900 - 28,1100 грн/доллар, евро 30,0673 - 32,1016 грн/евро, российский рубль 0,4251 - 0,4258 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0900 28,1100

EUR/UAH 30,0673 32,1016

RUB/UAH 0,4251 0,4258

Напомним, 1 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1000 - 28,1250 грн/доллар, евро 32,0592 - 32,0850 грн/евро, российский рубль 0,4278 - 0,4286 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,13 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 ноября установлен на таком уровне: 2813,2823 гривен за 100 долларов (-2,504 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 2 ноября составило 28,13 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1389 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже, чем установленный 1 ноября (28,1778 гривен за доллар).