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Курс доллара на межбанке снизился до 28,11 грн/доллар

Новости » Финансы    02.11.2018 - 17:06
Фото: обмен валют (РБК-Украина)
Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Доллар на межбанке немного подешевел

Курс доллара на межбанке в продаже 2 ноября 2018 года снизился на 1 копейку до 28,11 грн/доллар, курс в покупке снизился на 1 копейку до 28,11 грн/доллар. Курс евро вырос на 2 копейки до 32,10 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,0900 - 28,1100 грн/доллар, евро 30,0673 - 32,1016 грн/евро, российский рубль 0,4251 - 0,4258 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0900    28,1100

EUR/UAH     30,0673    32,1016

RUB/UAH     0,4251       0,4258

Курс доллара на межбанке снизился до 28,11 грн/доллар

Напомним, 1 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1000 - 28,1250 грн/доллар, евро 32,0592 - 32,0850 грн/евро, российский рубль 0,4278 - 0,4286 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,13 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 ноября установлен на таком уровне: 2813,2823 гривен за 100 долларов (-2,504 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 2 ноября составило 28,13 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1389 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже, чем установленный 1 ноября (28,1778 гривен за доллар).

НБУ на 5 ноября установил курс гривны на уровне 28,13 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,11 грн/доллар
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