НБУ на 2 ноября установил курс евро на уровне 32,08 грн/евро

Фото: единая европейская валюта (Pixabey)

Единая европейская валюта подорожала на 25 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро к гривне на 25 копеек до 32,08 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 ноября установлен на таком уровне:

3208,0253 гривны за 100 евро (+25,5359 грн).

При этом курс евро на 31 октября составляет 3182,4894 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 31 октября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,25 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,20 - 32,10 (30,15 - 32,20 - 31 октября), продажи 32,00 - 32,88 (32,00 - 32,87 - 31 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 37,78 (37,77 - 31 октября), продажи - 32,25 (32,21 - 31 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 32,08 грн/евро. Курс покупки составляет 32,05 грн/евро.