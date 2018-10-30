НБУ на 31 октября установил курс гривны на уровне 28,16 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,16 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 31 октября установлен на таком уровне: 2816,4437 гривен за 100 долларов (-3,8089 грн).

При этом курс доллара на 30 октября составляет 2820,2526 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, значение курса доллара на 30 октября составило 28,17 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1778 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 29 октября (28,204 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 30 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,22 грн/доллар, курс в покупке вырос до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 32,08 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 4 копейки до 28,23 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки до 28,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,33 гривен за евро.