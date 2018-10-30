Курс доллара на межбанке вырос до 28,22 грн/доллар

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Национальная валюта стабилизировалась около уровня 28,20

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 30 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,22 грн/доллар, курс в покупке вырос до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 32,08 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1900 - 28,2200 грн/доллар, евро 32,0520 - 32,0804 грн/евро, российский рубль 0,4283 - 0,4292 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1900 28,2300

EUR/UAH 32,0520 32,0804

RUB/UAH 0,4283 0,4292

Напомним, 29 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 32,0659 - 32,0886 грн/евро, российский рубль 0,4287 - 0,4293 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,20 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 2820,2526 гривен за 100 долларов (-6,3458).