ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Курс доллара на межбанке вырос до 28,22 грн/доллар

Новости » Финансы    30.10.2018 - 10:40
Фото: Обмен валют (РБК-Украина)
Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Национальная валюта стабилизировалась около уровня 28,20

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 30 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,22 грн/доллар, курс в покупке вырос до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 32,08 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1900 - 28,2200 грн/доллар, евро 32,0520 - 32,0804 грн/евро, российский рубль 0,4283 - 0,4292 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1900    28,2300

EUR/UAH     32,0520    32,0804

RUB/UAH     0,4283       0,4292

Курс доллара на межбанке вырос до 28,22 грн/долларНапомним, 29 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 32,0659 - 32,0886 грн/евро, российский рубль 0,4287 - 0,4293 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,20 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 2820,2526 гривен за 100 долларов (-6,3458).

Курс доллара на межбанке снизился до 28,19 грн/доллар НБУ на 30 октября установил курс гривны на уровне 28,20 грн/доллар
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараМежбанккурсы валют
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь