Наличный курс евро снизился на 5 копеек

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Доллар и евро дешевеют на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 4 копейки до 28,23 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки до 28,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,33 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,35 - 28,15 (27,35 - 28,20 - 29 октября), продажи 28,05 - 28,40 (28,10 - 28,40 - 29 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,05 (28,08 - 29 октября), продажи - 28,23 (28,27 - 29 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,25 - 32,25 (30,35 - 32,27 - 29 октября), продажи 32,10 - 32,95 (32,10 - 33,01 - 29 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,87 (31,87 - 29 октября), продажи - 32,33 (32,38 - 29 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,25 (2,60 - 4,24 - 29 октября), продажи - 4,00 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 29 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,93 (3,93 - 29 октября), продажи 4,33 (4,35 - 29 октября) грн за 10 рублей.