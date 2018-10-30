НБУ на 31 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,16 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 31 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 31 жовтня встановлено на такому рівні: 2816,4437 гривень за 100 доларів (-3,8089 грн).

При цьому курс долара на 30 жовтня становить 2820,2526 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, значення курсу долара на 30 жовтня склало 28,17 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1778 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 29 жовтня (28,204 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 30 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 28,22 грн/долар, курс купівлі зріс до 28,19 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 32,08 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 4 копійки до 28,23 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 28,05 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,33 гривень за євро.