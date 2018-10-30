НБУ понизил справочный курс доллара до 28,17 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 3 копейки

Справочное значение курса доллара на 30 октября составило 28,17 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1778 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 29 октября (28,204 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 30 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,22 грн/доллар, курс в покупке вырос до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 32,08 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 4 копейки до 28,23 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки до 28,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,33 гривен за евро.