ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

НБУ на 31 октября установил курс евро на уровне 32,02 грн/евро

Новости » Финансы    30.10.2018 - 17:33
Фото: единая европейская валюта (Pixabey)
Фото: единая европейская валюта (Pixabey)

Единая европейская валюта подешевела на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро к гривне на 7 копеек до 32,02 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 31 октября установлен на таком уровне:

3202,8598 гривны за 100 евро (-6,8697 грн).

При этом курс евро на 30 октября составляет 3209,7295 гривны за 100 евро.

НБУ на 31 октября установил курс евро на уровне 32,02 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 30 октября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,33 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,25 - 32,25 (30,35 - 32,27 - 29 октября), продажи 32,10 - 32,95 (32,10 - 33,01 - 29 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,87 (31,87 - 29 октября), продажи - 32,33 (32,38 - 29 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,03 грн/евро. Курс покупки составляет 32,02 грн/евро.

Курс доллара на межбанке снизился до 28,17 грн/доллар НБУ на 31 октября установил курс гривны на уровне 28,16 грн/доллар
Новости Украины Курс евроКурс гривныНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь