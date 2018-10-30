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Курс доллара на межбанке снизился до 28,17 грн/доллар

Новости » Финансы    30.10.2018 - 17:05
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подешевел на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 30 октября 2018 года снизился на 2 копейки до 28,19 грн/доллар, курс в покупке снизился на 2 копейки до 28,15 грн/доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 32,03 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 32,0206 - 32,0321 грн/евро, российский рубль 0,4284 - 0,4292 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1500    28,1700

EUR/UAH     32,0206    32,0321

RUB/UAH     0,4284       0,4292

Курс доллара на межбанке снизился до 28,17 грн/доллар

Напомним, 29 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 32,0659 - 32,0886 грн/евро, российский рубль 0,4287 - 0,4293 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,16 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 октября установлен на таком уровне: 2816,4437 гривен за 100 долларов (-3,8089 грн).

Напомним, справочное значение курса доллара на 30 октября составило 28,17 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1778 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 29 октября (28,204 гривен за доллар).

НБУ на 31 октября установил курс гривны на уровне 28,16 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,17 грн/доллар
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