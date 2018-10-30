НБУ на 31 жовтня встановив курс євро на рівні 32,02 грн/євро

Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)

Єдина європейська валюта подешевшала на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 31 жовтня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро до гривні на 7 копійок до 32,02 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 31 жовтня встановлено на такому рівні:

3202,8598 гривні за 100 євро (-6,8697 грн).

При цьому курс євро на 30 жовтня становить 3209,7295 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,33 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,25 - 32,25 (30,35 - 32,27 - 29 жовтня), продажу 32,10 - 32,95 (32,10 - 33,01 - 29 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,87 (31,87 - 29 жовтня), продажу - 32,33 (32,38 - 29 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,03 грн/євро. Курс покупки становить 32,02 грн/євро.