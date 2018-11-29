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НБУ на 30 ноября установил курс евро на уровне 32,32 грн/евро

Новости » Финансы    29.11.2018 - 17:41
НБУ на 30 ноября установил курс евро на уровне 32,32 грн/евро

Единая европейская валюта подорожала на 43 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 43 копейки до 32,32 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Подорожание евро вызвано ростом курс единой европейской валюты к доллару на международном рынке.

Официальный курс евро на 30 ноября установлен на таком уровне:

3232,8754 гривны за 100 евро (+42,9959 грн).

При этом курс евро на 29 ноября составляет 3189,8795 гривны за 100 евро.

НБУ на 30 ноября установил курс евро на уровне 32,32 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 29 ноября 2018 года, наличный курс в продаже вырос на 16 копеек до 32,64 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,50 - 32,30 (31,40 - 32,25 - 28 ноября), продажи 32,15 - 33,91 (32,10 - 33,40 - 28 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,95 (31,72 - 28 ноября), продажи - 32,64 (32,48 - 28 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 32 копейки до 32,25 грн/евро. Курс покупки составляет 32,21 грн/евро.

Курс доллара на межбанке стабилизировался на уровне 28,33 грн/доллар НБУ на 30 ноября установил курс гривны на уровне 28,39 грн/доллар
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