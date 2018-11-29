НБУ на 30 листопада встановив курс євро на рівні 32,32 грн/євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 43 копійки

Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 43 копійки до 32,32 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Подорожчання євро викликане зростанням курс єдиної європейської валюти до долара на міжнародному ринку.

Офіційний курс євро на 30 листопада встановлено на такому рівні:

3232,8754 гривні за 100 євро (+42,9959 грн).

При цьому курс євро на 29 листопада становить 3189,8795 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада 2018 року, готівковий курс у продажу виріс на 16 копійок до 32,64 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,50 - 32,30 (31,40 - 32,25 - 28 листопада), продажу 32,15 - 33,91 (32,10 - 33,40 - 28 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,95 (31,72 - 28 листопада), продажу - 32,64 (32,48 - 28 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 32 копійки до 32,25 грн/євро. Курс покупки становить 32,21 грн/євро.