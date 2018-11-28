ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

НБУ на 29 ноября установил курс евро на уровне 31,89 грн/евро

Новости » Финансы    28.11.2018 - 17:41
НБУ на 29 ноября установил курс евро на уровне 31,89 грн/евро
Фото: коллаж (Paxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 6 копеек до 31,89 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 ноября установлен на таком уровне:

3189,8795 гривны за 100 евро (+6,1073 грн).

При этом курс евро на 28 ноября составляет 3183,7722 гривны за 100 евро.

НБУ на 29 ноября установил курс евро на уровне 31,89 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 28 ноября 2018 года, наличный курс евро в продаже снизился на 46 копеек до 32,48 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,40 - 32,25 (31,30 - 32,50 - 27 ноября), продажи 32,10 - 33,40 (32,29 - 34,00 - 27 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,72 (31,76 - 27 ноября), продажи - 32,48 (32,94 - 27 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро вырос на 12 копеек до 31,93 грн/евро. Курс покупки составляет 31,90 грн/евро.

Курс доллара на межбанке вырос до 28,33 грн/доллар НБУ на 29 ноября установил курс гривны на уровне 28,26 грн/доллар
Новости Украины курсы валютКурс евроНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь