НБУ на 29 ноября установил курс евро на уровне 31,89 грн/евро

Фото: коллаж (Paxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 6 копеек до 31,89 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 ноября установлен на таком уровне:

3189,8795 гривны за 100 евро (+6,1073 грн).

При этом курс евро на 28 ноября составляет 3183,7722 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 28 ноября 2018 года, наличный курс евро в продаже снизился на 46 копеек до 32,48 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,40 - 32,25 (31,30 - 32,50 - 27 ноября), продажи 32,10 - 33,40 (32,29 - 34,00 - 27 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,72 (31,76 - 27 ноября), продажи - 32,48 (32,94 - 27 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро вырос на 12 копеек до 31,93 грн/евро. Курс покупки составляет 31,90 грн/евро.