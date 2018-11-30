НБУ на 3 декабря установил курс евро на уровне 32,05 грн/евро

Фото: коллаж (Paxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 27 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 27 копеек до 32,05 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 декабря установлен на таком уровне:

3205,8238 гривны за 100 евро (-27,0516 грн).

При этом курс евро на 30 ноября составляет 3232,8754 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 30 ноября 2018 года, наличный курс в продаже упал на 18 копеек до 32,46 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,50 - 32,20 (31,50 - 32,30 - 29 ноября), продажи 32,17 - 33,90 (32,15 - 33,91 - 29 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,87 (31,95 - 29 ноября), продажи - 32,46 (32,64 - 29 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 29 копеек до 31,96 грн/евро. Курс покупки составляет 31,93 грн/евро.