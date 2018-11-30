Курс доллара на межбанке снизился до 28,20 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке остался на уровне 28,17 - 28,20 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 30 ноября 2018 года снизился на 13 копеек до 28,20 грн/доллар, курс в покупке до 28,17 грн/доллар. Курс евро снизился на 29 копеек до 31,96 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,1700 - 28,2000 грн/доллар, евро 31,9363 - 31,9675 грн/евро, российский рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,2000

EUR/UAH 31,9363 31,9675

RUB/UAH 0,4209 0,4216

Напомним, 29 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,3000 - 28,3300 грн/доллар, евро 32,2195 - 32,2508 грн/евро, российский рубль 0,4274 - 0,4283 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 28,22 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 декабря установлен на таком уровне: 2822,2764 гривен за 100 долларов (-16,8168 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 30 ноября составило 28,23 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2311 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже, чем установленный 29 ноября (28,3984 гривен за доллар).