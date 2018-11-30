НБУ на 3 грудня встановив курс євро на рівні 32,05 грн/євро

Фото: колаж (Paxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 27 копійок

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 27 копійок до 32,05 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 грудня встановлено на такому рівні:

3205,8238 гривні за 100 євро (-27,0516 грн).

При цьому курс євро на 30 листопада становить 3232,8754 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада 2018 року, готівковий курс у продажу впав на 18 копійок до 32,46 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,50 - 32,20 (31,50 - 32,30 - 29 листопада), продажу 32,17 - 33,90 (32,15 - 33,91 - 29 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,87 (31,95 - 29 листопада), продажу - 32,46 (32,64 - 29 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 29 копійок до 31,96 грн/євро. Курс покупки становить 31,93 грн/євро.