НБУ на 29 жовтня встановив курс євро на рівні 32,06 грн/євро

Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)

Єдина європейська валюта подешевшала на 28 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро до гривні на 28 копійок - до 32,06 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 жовтня встановлено на такому рівні:

3206,7759 гривні за 100 євро (-28,0141 грн).

При цьому курс євро на 26 жовтня становить 3234,79 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 26 жовтня 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 32,51 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,50 - 32,40 (30,50 - 32,45 - 25 жовтня), продажу 32,20 - 33,05 (32,39 - 33,17 - 25 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,02 (32,01 - 25 жовтня), продажу - 32,51 (32,54 - 25 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу впав на 23 копійки до 32,05 грн/євро. Курс покупки становить 32,02 грн/євро.