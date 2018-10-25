НБУ на 26 октября установил курс евро на уровне 32,34 грн/евро

Фото: единая европейская валюта (Pixabey)

Единая европейская валюта подорожала на 21 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро к гривне на 21 копейку - до 32,34 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 октября установлен на таком уровне:

3234,79 гривны за 100 евро (+21,6004 грн).

При этом курс евро на 25 октября составляет 3213,1896 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 25 октября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,54 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,50 - 32,45 (30,50 - 32,40 - 24 октября), продажи 32,39 - 33,17 (32,25 - 33,21 - 24 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,01 (32,06 - 24 октября), продажи - 32,54 (32,50 - 24 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,28 грн/евро. Курс покупки составляет 32,26 грн/евро.