Курс доллара на межбанке снизился до 28,22 грн/доллар

Доллар на межбанке подешевел на 15 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 26 октября 2018 года снизился на 15 копеек до 28,22 грн/доллар, курс в покупке снизился на 14 копеек до 28,19 грн/доллар. Курс евро упал на 23 копейки до 32,02 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1900 - 28,2200 грн/доллар, евро 32,0206 - 32,0250 грн/евро, российский рубль 00,4279 - 0,4288 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1900 28,2200

EUR/UAH 32,0206 32,0550

RUB/UAH 0,4279 0,4288

Напомним, 25 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,3500 - 28,3700 грн/доллар, евро 32,2651 - 32,2850 грн/евро, российский рубль 0,4309 - 0,4315 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,26 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 октября установлен на таком уровне: 2826,5984 гривен за 100 долларов (-6,9598).

Напомним, справочное значение курса доллара на 26 октября составило 28,28 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2803 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже, чем установленный 25 октября (28,3335 гривен за доллар).