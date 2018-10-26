Наличный курс доллара вырос еще на 3 копейки

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Доллар дорожает на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 3 копейки до 28,37 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 3 копейки до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 32,51 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,50 - 28,27 (27,45 - 28,25 - 25 октября), продажи 28,20 - 28,50 (28,15 - 28,50 - 25 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,17 (28,14 - 25 октября), продажи - 28,37 (28,34 - 25 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50 - 32,40 (30,50 - 32,45 - 25 октября), продажи 32,20 - 33,05 (32,39 - 33,17 - 25 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,02 (32,01 - 25 октября), продажи - 32,51 (32,54 - 25 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,27 (2,70 - 4,27 - 25 октября), продажи - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 25 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,94 (3,95 - 25 октября), продажи 4,35 (4,33 - 25 октября) грн за 10 рублей.