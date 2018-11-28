Курс доллара на межбанке вырос еще на 10 копеек

Фото: коллаж (Paxabay)

Доллар за три дня подорожал на межбанке на 50 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 28 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 11 копек до 28,26 грн/доллар, курс в покупке до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,85 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,2400 - 28,2600 грн/доллар, евро 31,8406 - 31,8574 грн/евро, российский рубль 0,4212 - 0,4218 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2400 28,2600

EUR/UAH 31,8406 31,8574

RUB/UAH 0,4212 0,4218

Напомним, 27 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,1250 - 28,1500 грн/доллар, евро 31,7896 - 31,8151 грн/евро, российский рубль 0,4189 - 0,4196 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,10 грн/доллар, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 ноября установлен на таком уровне: 2810,5334 гривен за 100 долларов (+20,6887 гривен).