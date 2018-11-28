Наличный курс доллара вырос еще на 30 копеек

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Наличный доллар за три дня подорожал на 65 копеек (на 2,3%)

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 31 копейку до 28,62 гривен за доллар, в покупке вырос на 5 копеек до 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 46 копеек до 32,48 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,50 - 28,45 (27,50 - 28,25 - 27 ноября), продажи 28,40 - 29,50 (продажи 28,40 - 29,60 - 27 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,15 (28,10 - 27 ноября), продажи - 28,62 (28,31 - 27 ноября) грн за доллар.

Таким образом, за три последних дня, после сообщений о введении военного положения, наличный курс доллара вырос в покупке на 41 копейку, в продаже - на 64 копейки (на 2,3%).

Курс покупки евро составляет 31,40 - 32,25 (31,30 - 32,50 - 27 ноября), продажи 32,10 - 33,40 (32,29 - 34,00 - 27 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,72 (31,76 - 27 ноября), продажи - 32,48 (32,94 - 27 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,19 (2,60 - 4,30 - 27 ноября), продажи - 4,19 - 5,00 (4,14 - 5,00 - 27 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,84 (3,85 - 27 ноября), продажи 4,30 (4,33 - 27 ноября) грн за 10 рублей.