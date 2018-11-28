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НБУ на 29 листопада встановив курс євро на рівні 31,89 грн/євро

Новини » Фінанси    28.11.2018 - 17:41
НБУ на 29 листопада встановив курс євро на рівні 31,89 грн/євро
Фото: колаж (Paxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 6 копійок до 31,89 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 листопада встановлено на такому рівні:

3189,8795 гривні за 100 євро (+6,1073 грн).

При цьому курс євро на 28 листопада становить 3183,7722 гривні за 100 євро.

НБУ на 29 листопада встановив курс євро на рівні 31,89 грн/євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада 2018 року, готівковий курс євро у продажу знизився на 46 копійок до 32,48 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,40 - 32,25 (31,30 - 32,50 - 27 листопада), продажу 32,10 - 33,40 (32,29 - 34,00 - 27 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,72 (31,76 - 27 листопада), продажу - 32,48 (32,94 - 27 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро виріс на 12 копійок до 31,93 грн/євро. Курс покупки становить 31,90 грн/євро.

Курс долара на міжбанку виріс до 28,33 грн/долар НБУ на 29 листопада встановив курс гривні на рівні 28,26 грн/долар
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