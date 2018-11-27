НБУ на 28 ноября установил курс евро на уровне 31,83 грн/евро

Фото: коллаж (Paxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 13 копеек до 31,83 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 ноября установлен на таком уровне:

3183,7722 гривны за 100 евро (+13,6717 грн).

При этом курс евро на 27 ноября составляет 3170,1005 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 27 ноября 2018 года, наличный курс евро в продаже вырос на 88 копеек до 32,94 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,30 - 32,50 (30,58 - 31,90 - 26 ноября), продажи 32,29 - 34,00 (31,70 - 32,30 - 26 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,76 (31,47 - 26 ноября), продажи - 32,94 (32,06 - 26 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро вырос на 13 копеек до 31,81 грн/евро.. Курс покупки составляет 31,78 грн/евро.