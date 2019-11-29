НБУ на 29 ноября поднял курс доллара выше 24 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,03 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 ноября установлен на таком уровне: 2403,5575 гривен за 100 долларов (+5,1184 гривен).

При этом курс доллара на 28 ноября составляет 2398,4391 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 28 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 24,04 гривен за доллар, курс в покупке до 24,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 26,47 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 ноября справочный курс на уровне 24,03 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 ноября (23,97).

В то же время в обменных пунктах Украины 28 ноября курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 24,12 гривен за доллар, курс евро вырос на 5 копеек до 26,59 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,93 (23,89 - 27 ноября), продажи - 24,12 (24,07 - 27 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,20 - 27 ноября), продажи - 26,59 (26,54 - 27 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,47 - 27 ноября), продажи 3,81 (3,80 - 27 ноября) грн за 10 рублей.