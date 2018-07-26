НБУ на 27 июля понизил курс гривны до 26,65 грн/доллар

Евро подорожал до 31,22 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 26 июля, ослабил курс гривны до 26,63 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 665,1412 гривны за 100 долларов (+2,4534);

3 122,4794 гривны за 100 евро (+9,7974);

4,2339 4,2209 гривны за 10 рублей (+0,013).

Напомним, курс доллара на межбанке в продаже сегодня, 26 июля 2018 года, повысился на 13 копеек - до 26,74 грн/долл, курс покупки вырос на 13,5 копеек - до 26,72 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек-до 31,23 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим днем не изменился и составил 26,75 гривен за доллар, курс покупки доллара вырос на 2 копейки - до 26,50 гривен за доллар. По сравнению с данными 25 июля курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 31,40 гривен за евро.