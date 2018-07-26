Курс долара на міжбанку 26 липня виріс до 26,74 гривень/долар

Євро подорожчав на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу сьогодні, 26 липня 2018 року, підвищився на 13 копійок - до 26,74 грн/дол, курс купівлі зріс на 13,5 копійок - до 26,72 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 10 копійок до 31,23 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7200 - 26,7400, євро 31,2169 - 31,2296 грн/євро, російський рубль 0,4243 - 0,4249 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,7200 26,7400

EUR/UAH 31,2169 31,2296

RUB/UAH 0,4243 0,4249

Нагадаємо, 25 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,5850 - 26,6100, євро 31,0991 - 31,1257 грн/євро, російський рубль 0,4211 - 0,4218 грн/рубль.

Національний банк України на 26 липня 2018 року курс гривні у порівнянні з попереднім банківським днем, 25 липня, послабив до 26,63 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2 662,6878 гривні за 100 доларів (+4,3687); 3 112, 6820 гривні за 100 євро (+0,8537); 4,2209 гривні за 10 рублів (-0,0038).

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 липня 2018 року, об 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім днем не змінився і склав 26,75 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 2 копійки - до 26,50 гривень за долар. Порівняно з даними 25 липня курс євро в продажу зріс на 4 копійки - до 31,40 гривень за євро.