Готівковий курс долара в продажу не змінився

Курс євро виріс на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 липня 2018 року, об 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім днем не змінився і склав 26,75 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 2 копійки - до 26,50 гривень за долар. Порівняно з даними 25 липня курс євро в продажу зріс на 4 копійки - до 31,40 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,85 - 26,67 (25,80 - 26,65 - 25 липня), продажу 26,63 - 27,10 (26,60 - 27,10 - 25 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,5095 (26,4881 - 25 липня), продажу - 26,7491 (26,7495 - 25 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,20 (30,00 - 31,17 - 25 липня), продажу - 31,15 - 31,90 (31,05 - 31,95 - 25 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,8740 (30,8359 - 25 липня), продажу - 31,4022 (31,3676 - 25 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,170 (2,800 - 4,160 - 25 липня), продажу - 4,150 - 5,000 (4,150 - 5,000 - 25 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,876 (3,859 - 25 липня), продажу 4,281 (4,278 - 25 липня) за 10 рублів.