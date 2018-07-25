НБУ на 26 липня послабив курс гривні до 26,63 грн/долар

Євро подорожчав до 31,13 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 25 липня, послабив курс гривні до 26,63 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2 662,6878 гривні за 100 доларів (+4,3687);

3 112, 6820 гривні за 100 євро (+0,8537);

4,2209 гривні за 10 рублів (-0,0038).

Курс долара на міжбанку у продажу 25 липня 2018 року підвищився на 2 копійки - до 26,61 грн/дол, курс купівлі зріс також на 2 копійки - до 26,59 грн/дол. Курс євро у продажу незначно підвищився, проте в загальному це не вплинуло на ситуацію, тож євро залишився на рівні до 31,13 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 липня 2018 року, об 11:45 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім днем виріс на 17 копійок і склав 26,75 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 11 копійок - до 26,48 гривень за долар. Порівняно з даними 24 липня курс євро на продажу зріс на 17 копійок - до 31,36 гривень за євро.