НБУ на 27 липня понизив курс гривні до 26,65 грн/долар

Євро подорожчав до 31,22 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 26 липня, послабив курс гривні до 26,63 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2 665,1412 гривні за 100 доларів (+2,4534);

3 122,4794 гривні за 100 євро (+9,7974);

4,2339 4,2209 гривні за 10 рублів (+0,013).

Нагадаємо, курс долара на міжбанку у продажу сьогодні, 26 липня 2018 року, підвищився на 13 копійок - до 26,74 грн/дол, курс купівлі зріс на 13,5 копійок - до 26,72 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 10 копійок до 31,23 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 липня 2018 року, об 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім днем не змінився і склав 26,75 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 2 копійки - до 26,50 гривень за долар. Порівняно з даними 25 липня курс євро в продажу зріс на 4 копійки - до 31,40 гривень за євро.