НБУ на 25 октября установил курс евро на уровне 32,13 грн/евро

Фото: единая европейская валюта (Pixabey)

Единая европейская валюта подешевела на 17 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро к гривне на 17 копеек - до 32,13 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 октября установлен на таком уровне:

3213,1896 гривны за 100 евро (-17,7988 грн).

При этом курс евро на 24 октября составляет 3230,9884 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 24 октября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,50 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,50 - 32,40 (30,40 - 32,35 - 22 октября), продажи 32,25 - 33,21 (32,30 - 33,13 - 22 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,06 (32,03 - 22 октября), продажи - 32,50 (32,49 - 22 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 6 копеек до - 32,23 грн/евро. Курс покупки составляет 32,18 грн/евро.