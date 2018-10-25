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НБУ на 26 жовтня встановив курс євро на рівні 32,34 грн/євро

Новини » Фінанси    25.10.2018 - 17:41
Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)
Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)

Єдина європейська валюта подорожчала на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро до гривні на 21 копійку - до 32,34 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 жовтня встановлено на такому рівні:

3234,79 гривні за 100 євро (+21,6004 грн).

При цьому курс євро на 25 жовтня становить 3213,1896 гривні за 100 євро.

НБУ на 26 жовтня встановив курс євро на рівні 32,34 грн/євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня 2018 року, обмінних пунктах курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,54 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,50 - 32,45 (30,50 - 32,40 - 24 жовтня), продажу 32,39 - 33,17 (32,25 - 33,21 - 24 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,01 (32,06 - 24 жовтня), продажу - 32,54 (32,50 - 24 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,28 грн/євро. Курс покупки становить 32,26 грн/євро.

Курс долара на міжбанку виріс до 28,37 грн/долар НБУ на 26 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,33 грн/долар
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