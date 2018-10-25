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Курс доллара на межбанке вырос до 28,37 грн/доллар

Новости » Финансы    25.10.2018 - 17:27
Фото: иллюстративное фото (Pixabey)
Фото: иллюстративное фото (Pixabey)

Национальная валюта на межбанке подешевела на 8 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 25 октября 2018 года вырос на 8 копеек до 28,37 грн/доллар, курс в покупке вырос на 10 копеек до 28,35 грн/доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 32,28 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,3500 - 28,3700 грн/доллар, евро 32,2651 - 32,2850 грн/евро, российский рубль 0,4309 - 0,4315 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,3500    28,3700

EUR/UAH     32,2651    32,2850

RUB/UAH     0,4309       0,4315

Курс доллара на межбанке вырос до 28,37 грн/долларНапомним, 24 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,2500 - 28,2900 грн/доллар, евро 32,1880 - 32,2307 грн/евро, российский рубль 0,4312 - 0,4320 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,33 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на таком уровне: 2833,5582 гривен за 100 долларов (+12,2485).

Напомним, справочное значение курса доллара на 25 октября составило 28,33 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,3335 гривен за доллар, что на 13 копеек выше, чем установленный 24 октября (28,2094 гривен за доллар).

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,34 грн/доллар НБУ повысил справочный курс доллара до 28,33 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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