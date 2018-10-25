Курс доллара на межбанке вырос до 28,37 грн/доллар

Фото: иллюстративное фото (Pixabey)

Национальная валюта на межбанке подешевела на 8 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 25 октября 2018 года вырос на 8 копеек до 28,37 грн/доллар, курс в покупке вырос на 10 копеек до 28,35 грн/доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 32,28 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,3500 - 28,3700 грн/доллар, евро 32,2651 - 32,2850 грн/евро, российский рубль 0,4309 - 0,4315 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,3500 28,3700

EUR/UAH 32,2651 32,2850

RUB/UAH 0,4309 0,4315

Напомним, 24 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,2500 - 28,2900 грн/доллар, евро 32,1880 - 32,2307 грн/евро, российский рубль 0,4312 - 0,4320 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,33 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на таком уровне: 2833,5582 гривен за 100 долларов (+12,2485).

Напомним, справочное значение курса доллара на 25 октября составило 28,33 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,3335 гривен за доллар, что на 13 копеек выше, чем установленный 24 октября (28,2094 гривен за доллар).