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НБУ повысил справочный курс доллара до 27,80 грн/доллар

Новости » Финансы    23.11.2018 - 13:52
НБУ повысил справочный курс доллара до 27,80 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 7 копеек

Справочное значение курса доллара на 23 ноября составило 27,80 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8033 гривен за доллар, что на 7 копеек выше, чем установленный 22 ноября (27,7419 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 23 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей вырос на 4 копейки - 27,82 грн/доллар, курс в покупке до 27,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,63 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 2 копейки до 27,98 гривен за доллар, в покупке снизился на 1 копейку 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,96 гривен за евро.

Наличный курс доллара вырос на 2 копейки Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,80 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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