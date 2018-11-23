НБУ на 26 ноября установил курс евро на уровне 31,55 грн/евро

Фото: коллаж (Paxabay)

Единая европейская валюта подешевела

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 8 копеек до 31,55 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 ноября установлен на таком уровне:

3155,3824 гривны за 100 евро (-8,4754 грн).

При этом курс евро на 23 ноября составляет 3163,8578 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 23 ноября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже остался на уровне 31,96 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,74 - 31,78 (30,72 - 31,83 - 22 ноября), продажи 31,70 - 32,20 (31,60 - 32,29 - 22 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,52 (31,52 - 22 ноября), продажи - 31,96 (31,96 - 22 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро снизился на 18 копеек до 31,49 грн/евро. Курс покупки составляет 31,47 грн/евро.