НБУ на 23 ноября установил курс евро на уровне 31,63 грн/евро

Единая европейская валюта подешевела

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 5 копеек до 31,63 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 ноября установлен на таком уровне:

3163,8578 гривны за 100 евро (-4,9803 грн).

При этом курс евро на 22 ноября составляет 3168,8381 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 22 ноября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже остался на уровне 31,96 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,72 - 31,83 (30,70 - 31,80 - 21 ноября), продажи 31,60 - 32,29 (31,70 - 32,20 - 21 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,53 (31,52 - 21 ноября), продажи - 31,96 (31,96 - 21 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро курс евро вырос на 5 копеек до 31,67 грн/евро. Курс покупки составляет 31,65 грн/евро.