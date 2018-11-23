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Курс доллара на межбанке снизился до 27,76 грн/доллар

Новости » Финансы    23.11.2018 - 17:06
Курс доллара на межбанке снизился до 27,76 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подешевел на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 23 ноября 2018 года снизился на 2 копейки до 27,76 грн/доллар, курс в покупке до 27,74 грн/доллар. Курс евро снизился на 18 копеек до 31,49 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7400 - 27,7600 грн/доллар, евро 31,4738 - 31,4964 грн/евро, российский рубль 0,4189 - 0,4194 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7400     27,7600

EUR/UAH     31,4738     31,4964

RUB/UAH     0,4189       0,4194

Курс доллара на межбанке снизился до 27,76 грн/доллар

Напомним, 22 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,6575 - 31,6775 грн/евро, российский рубль 0,4237 - 0,42425 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,79 грн/доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 2779,5828 гривен за 100 долларов (+4,9991 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 23 ноября составило 27,80 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8033 гривен за доллар, что на 7 копеек выше, чем установленный 22 ноября (27,7419 гривен за доллар).

НБУ на 26 ноября установил курс гривны на уровне 27,79 грн/доллар НБУ повысил справочный курс доллара до 27,80 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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