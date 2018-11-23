НБУ на 26 листопада встановив курс євро на рівні 31,55 грн/євро

Фото: колаж (Paxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 8 копійок до 31,55 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 листопада встановлено на такому рівні:

3155,3824 гривні за 100 євро (-8,4754 грн).

При цьому курс євро на 23 листопада становить 3163,8578 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу залишився на рівні 31,96 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,74 - 31,78 (30,72 - 31,83 - 22 листопада), продажу 31,70 - 32,20 (31,60 - 32,29 - 22 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,52 (31,52 - 22 листопада), продажу - 31,96 (31,96 - 22 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро курс євро знизився на 18 копійок до 31,49 грн/євро. Курс покупки становить 31,47 грн/євро.