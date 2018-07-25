НБУ на 26 июля ослабил курс гривны до 26,63 грн/доллар

Евро подорожал до 31,13 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 25 июля, ослабил курс гривны до 26,63 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 662,6878 гривны за 100 долларов (+4,3687);

3 112, 6820 гривны за 100 евро (+0,8537);

4,2209 гривны за 10 рублей (-0,0038).

Курс доллара на межбанке в продаже 25 июля 2018 года повысился на 2 копейки - до 26,61 грн/долл, курс покупки вырос также на 2 копейки - до 26,59 грн/долл. Курс евро в продаже незначительно повысился, однако в общем это не повлияло на ситуацию, поэтому евро остался на уровне до 31,13 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 июля 2018 года, в 11:45 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим днем вырос на 17 копеек и составил 26,75 гривен за доллар, курс покупки доллара вырос на 11 копеек - до 26,48 гривен за доллар. По сравнению с данными 24 июля курс евро в продаже вырос на 17 копеек - до 31,36 гривен за евро.