НБУ на 25 липня послабив курс гривні до 26,58 грн/долар

Євро подорожчав до 31,12 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 25 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 24 липня, послабив курс гривні до 26,58 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2 658,3191 гривні за 100 доларів (+13,3508);

3 111,8283 гривні за 100 євро (+12,9834);

4,2247 гривні за 10 рублів (+0,0393).

Нагадаємо, курс долара на міжбанку у продажу 24 липня 2018 року підвищився на 11 копійок - до 26,59 грн/дол, курс купівлі підвищився також на 11 копійок - до 26,57 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 14 копійок - до 31,13 грн/євро.

В українських обмінних пунктах курс долара в продажу 24 липня 2018 року об 11:30 в порівнянні з попереднім днем виріс на 8 копійок і склав 26,58 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 7 копійок - до 26,37 гривень за долар. Порівняно з даними 23 липня курс євро в продажу зріс на 4 копійки - до 31,19 гривень за євро.

Також НБУ на 24 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем збільшив курс золота на 0,51% до 323,9 тис. гривень за 10 тройських унцій.