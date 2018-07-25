Готівковий курс долара в продажу виріс до 26,75 гривень/долар

Курс євро виріс на 17 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 липня 2018 року, об 11:45 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім днем виріс на 17 копійок і склав 26,75 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 11 копійок - до 26,48 гривень за долар. Порівняно з даними 24 липня курс євро на продажу зріс на 17 копійок - до 31,36 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,80 - 26,65 (25,65 - 26,52 - 24 липня), продажу 26,60 - 27,10 (26,47 - 26,90 - 24 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,4881 (26,3772 - 24 липня), продажу - 26,7495 (26,5877 - 24 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,17 (30,00 - 31,00 - 24 липня), продажу - 31,05 - 31,95 (30,90 - 31,95 - 24 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,8359 (30,6782 - 24 липня), продажу - 31,3676 (31,1916 - 24 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,160 (2,800 - 4,120 - 24 липня), продажу - 4,150 - 5,000 (4,100 - 5,000 - 24 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,859 (3,848 - 24 липня), продажу 4,278 (4,248 - 24 липня) за 10 рублів.