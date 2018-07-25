Курс долара на міжбанку 25 липня виріс до 26,61 гривень/долар

Євро не подорожчав і залишився на рівні 31,13 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу сьогодні, 25 липня 2018 року, підвищився на 2 копійки - до 26,61 грн/дол, курс купівлі зріс також на 2 копійки - до 26,59 грн/дол. Курс євро у продажу незначно підвищився, проте в загальному це не вплинуло на ситуацію, тож євро залишився на рівні до 31,13 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,5850 - 26,6100, євро 31,0991 - 31,1257 грн/євро, російський рубль 0,4211 - 0,4218 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,5850 26,6100

EUR/UAH 31,0991 31,1257

RUB/UAH 0,4211 0,4218

Нагадаємо, 24 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,5700 - 26,5900, євро 31,1081 - 31,1289 грн/євро, російський рубль 0,4234 - 0,4241 грн/рубль.

Національний банк України на 25 липня 2018 року послабив курс гривні до 26,58 гривень за долар у порівнянні з попереднім банківським днем, 24 липня. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2 658,3191 гривні за 100 доларів (+13,3508); 3 111,8283 гривні за 100 євро (+12,9834); 4,2247 гривні за 10 рублів (+0,0393).

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 липня 2018 року, об 11:45 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім днем виріс на 17 копійок і склав 26,75 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 11 копійок - до 26,48 гривень за долар. Порівняно з даними 24 липня курс євро на продажу зріс на 17 копійок - до 31,36 гривень за євро.