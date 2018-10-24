Наличный курс доллара вырос на 5 копеек

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Доллар и евро дорожаю на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 3 копейки до 28,22 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 6 копеек до 28,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,50 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,35 - 28,17 (27,30 - 28,12 - 22 октября), продажи 28,15 - 28,90 (28,09 - 28,85- 22 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,06 (28,00 - 22 октября), продажи - 28,22 (28,19 - 22 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50 - 32,40 (30,40 - 32,35 - 22 октября), продажи 32,25 - 33,21 (32,30 - 33,13 - 22 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,06 (32,03 - 22 октября), продажи - 32,50 (32,49 - 22 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,26 (2,70 - 4,26 - 22 октября), продажи - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 22 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,93 (3,91 - 22 октября), продажи 4,34 (4,33 - 22 октября) грн за 10 рублей.