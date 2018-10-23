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НБУ на 24 октября установил курс евро на уровне 32,30 грн/евро

Новости » Финансы    23.10.2018 - 17:37

Единая европейская валюта подорожала на 3 копейки

Курс евро - На 24 октября НБУ установил курс 32,30 гривен за евроНациональный банк Украины (НБУ) на 24 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро к гривне на 3 копейки - до 32,30 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 октября установлен на таком уровне:

3230,9884 гривны за 100 евро (+3,4266 грн).

При этом курс евро на 23 октября составляет 3227,5618 гривны за 100 евро.

НБУ на 24 октября установил курс евро на уровне 32,30 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 23 октября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,49 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,40 - 32,35 (30,60 - 32,40 - 22 октября), продажи 32,30 - 33,13 (32,30 - 33,30 - 22 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,03 (32,06 - 22 октября), продажи - 32,49 (32,56 - 22 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 5 копеек до  32,29 грн/евро. Курс покупки составляет 32,26 грн/евро.

НБУ на 24 октября установил курс гривны на уровне 28,14 грн/доллар НБУ с начала года 40 раз жаловался в СБУ и НАБУ на подозрительные операции клиентов банков
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