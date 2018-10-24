НБУ на 25 жовтня встановив курс євро на рівні 32,13 грн/євро

Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)

Єдина європейська валюта подешевшала на 17 копійок

Національний банк України (НБУ) на 25 жовтня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро до гривні на 17 копійок - до 32,13 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 жовтня встановлено на такому рівні:

3213,1896 гривні за 100 євро (-17,7988 грн).

При цьому курс євро на 24 жовтня становить 3230,9884 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,50 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,50 - 32,40 (30,40 - 32,35 - 22 жовтня), продажу 32,25 - 33,21 (32,30 - 33,13 - 22 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,06 (32,03 - 22 жовтня), продажу - 32,50 (32,49 - 22 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 6 копійок до - 32,23 грн/євро. Курс покупки становить 32,18 грн/євро.