Курс доллара на межбанке вырос до 28,29 грн/доллар

Национальная валюта на межбанке подешевела на 12 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 24 октября 2018 года вырос на 12 копеек до 28,29 грн/доллар, курс в покупке вырос на 11 копеек до 28,25 грн/доллар. Курс евро снизился на 6 копеек до - 32,23 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2500 - 28,2900 грн/доллар, евро 32,1880 - 32,2307 грн/евро, российский рубль 0,4312 - 0,4320 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2500 28,2500

EUR/UAH 32,1880 32,2307

RUB/UAH 0,4312 0,4320

Напомним, 23 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1450 - 28,1700 грн/доллар, евро 32,2682 - 32,2940 грн/евро, российский рубль 0,4296 - 0,4302 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,21 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 октября установлен на таком уровне: 2821,3097 гривен за 100 долларов (+6,3695).

Отметим, справочное значение курса доллара на 24 октября составило 28,20 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2094 гривен за доллар, что на 6 копеек выше, чем установленный 23 октября (28,1487 гривен за доллар).