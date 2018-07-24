НБУ на 25 июля ослабил курс гривны до 26,58 грн/доллар

Евро подорожал до 31,12 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 24 июля, ослабил курс гривны до 26,58 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 658,3191 гривны за 100 долларов (+13,3508);

3 111,8283 гривны за 100 евро (+12,9834);

4,2247 гривны за 10 рублей (+0,0393).

Напомним, курс доллара на межбанке в продаже 24 июля 2018 года повысился на 11 копеек - до 26,59 грн/долл, курс покупки повысился также на 11 копеек - до 26,57 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек - до 31,13 грн/евро.

В украинских обменных пунктах курс доллара в продаже 24 июля 2018 года в 11:30 по сравнению с предыдущим днем вырос на 8 копеек и составил 26,58 гривен за доллар, курс покупки доллара вырос на 7 копеек - до 26,37 гривен за доллар. По сравнению с данными на 23 июля курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 31,19 гривен за евро.

Также НБУ на 24 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем увеличил курс золота на 0,51% до 323,9 тыс. гривен за 10 тройских унций.